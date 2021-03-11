即使疫情衝擊，不過和泰大金去年仍達成600億日圓目標，獲利同步創下歷年新高，和泰興業董事長蘇一仲表示，以新需求、新科技、新未來三新為出發點，擴大基本盤，和泰大金設下一個五年目標，期許至2025年營業額挑戰千億日幣。

大金空調11日舉行新品發表會，蘇一仲表示，五年前「Vision620」的目標，在2020年達到600億日圓營收，去年業績超標，未來五年設定「Vision1025」的計畫，在2025年挑戰千億日幣（約新台幣260億），要有近四成的成長。

在大金「Vision1025」計畫中，家用冷氣銷售量將由目前的28萬台，成長至32萬台，成長15％，區控中央空調、全熱交換器、空氣清淨機則分別設下2萬台、9千台、10萬台的目標，分別有111％、64％、203％成長，除濕機希望由目前3千台，成長至3萬台，成長九倍。

和泰興業總經理林鴻志表示，去年大金家用空調銷售量成長至28萬台，今年希望達到29萬台，年度營收挑戰176億元，以拉高品牌高度、接地氣擴大基本盤，並且將大金首創的R32冷媒優勢具象化等，為業績持續成長的主要策略。

林鴻志表示，R32環保冷媒空調家品新品功能提升，店舖用空調導入R32冷暖機種，體積、重量大幅減少；在台深耕多年的區控型中央空調，從豪宅擴展到各種商業用途，新的智控系統可透過App進行多台空調能源管理、多空間的設備操作；疫情讓空氣品質受到關注，健康防疫宅產品如全熱交換器、PM2.5過濾箱、空氣清淨機和除濕機，銷售穩定成長。

此外，大型冰水應用系統去年業績翻倍成長，受到半導體工廠採用，以節能為優勢的磁懸浮型冰水機，得到高度評價，出貨量年增長近八倍。

(工商 )