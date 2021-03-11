大陸兩會名開加今年適逢十四五規劃開局之年，重頭戲便為十四五規劃及2035年遠景目標綱要草案審議，根據日前官方發表年度工作報告內容，將加快構建新發展格局，推動高質量發展，全面建設社會主義現代化國家開，重點工作包括促進科技創新與實體經濟深度結合，推動經濟高質量發展，建立擴大內需有效制度，全面促進消費，提升醫療服務能力，促進互聯網加醫療健康規範發展等，將帶動相關政策題材股受惠，最看好中小板，有利透過中小板ETF布局，掌握新經濟成長潛力行情。

群益深証中小ETF經理人張菁惠表示，整體科技創新與自主及擴大內需消費，為接下來大陸經濟發展目標，在政策利多的背景下，相關類股受惠程度最深，亦可望成為股市成長動能，特別是在香港科技巨頭監理趨嚴下，A股新興戰略產業更有望成為陸股成長動能。以十四五規劃重點來看，包括科技自立自強、科技基礎建設、消費應用升級以及新能源發展，受惠產業含括資訊技術、可選消費和醫療保健，進一步觀察滬深300、上證180和中小板指數成分股在三大產業類別占比，以中小板佔比高達七成，明顯勝出。

中小板中資訊技術產業比重達五成、非必要選消費比重超過一成，政策受惠程度最深，也更可體現接下來大陸新經濟趨勢，不僅如此，中小板成分股涵蓋多項大陸新興戰略產業龍頭，包括5G、互聯網、電動車、鋰電池、醫療、人工智慧等等，是看好後市發展，不容錯過的投資板塊。

張菁惠指出，根據過往經驗，兩會後在政策利多釋放下，陸股往往表現不俗，統計金融海嘯後歷次兩會後，各主要陸股指數表現，也是以中小板勝出，兩會後一月平均上漲3.57％、後三月平均漲6.7％、至當年底平均漲10.94％。

近期雖因美股殖利率走升，投資情緒受影響下，使A股修正且波動加大，不過在經濟穩步復甦、企業獲利改善回升，及政策利多亮點加持，同時市場資金仍相對充裕，A股表現仍值得期待，最能代表新經濟的中小板指數表現更值得關注，建議善用中小板ETF來掌握結構性成長行情。

(工商 )