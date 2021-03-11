「日本放送協會」（NHK）報導，日本原子能管制委員會10日發布調查報告，稱正在進行廢爐拆除作業的日本福島第一核電廠，出現了氣體倒流的狀況；由於其中含有部分氫氣，該委員會警告「有發生氫氣爆炸的風險」。

日本原子能管制委員會指出，正進行廢爐拆除作業的1號和3號機組，在測試用於確保核子反應爐壓力安全的洩壓設備時，有部分氣體倒流進其他管線相通的房間；報告強調，在意外發生時，這不僅可能導致汙染擴大，且由於氣體中含有氫氣，更有發生氫氣爆炸的風險，要求東京電力公司對相關設備進行進一步的測試與改進。

福島第一核電廠2011年發生核災時，第1、3、4號機都曾發生過氫氣爆炸，不僅直接造成放射性汙染物擴散，也使2號機的電力修復作業受阻，最後洩壓失敗，導致附近區域遭到進一步的汙染。

除此之外，2號機和3號機安全頂蓋上，附著有2011年1號和3號機反應爐爐心熔毀時釋放出的放射性汙染物，共計7京（萬兆）貝克（Becquerel）；而調查報告指出，該處的汙染「超乎預期」，幾乎不可能讓人員靠近進行拆除作業，要求東京電力公司進一步探討未來的廢爐拆除作業方式。

另東京電力公司11日表示，3號機廠房地下室自9日開始，便開始出現水位異常上升的現象。經過調查後，發現1樓對外排水口出現堵塞，已完成修復。東京電力公司認為，原因可能是2月13日晚間於福島縣近海發生的規模7.3強震，導致建築物的部分塗料剝落，最後堵住排水口。

(中時新聞網)