羅素兄弟這對好萊塢知名的導演兄弟搭擋所執導的《復仇者聯盟3:無限之戰》與《復仇者聯盟4: 終局之戰》曾締造全球影史票房的最高紀錄，也在此期間與漫威英雄中備受矚目的第三代蜘蛛人，湯姆霍蘭德培養出深厚的合作默契。告別漫威後，三人再度攜手合作打造的嶄新作品《迷途之心》，將於3月12日Apple TV+ 獨家上映。

當羅素兄弟在一次機緣中拜讀《迷途之心》原作後，對於書中場景、故事情感轉折起伏和主角的敘事口吻，那種偏離人生正途，還能無奈自嘲的幽默感，這種際遇和情懷在他們的家鄉克里夫蘭，可謂司空見慣，因而對故事有了無法抗拒的共鳴。「這是一部描述很多細膩心境轉折的故事，與其說是電影，我們更想稱它為人們探索和預知看見『假如我做了那種選擇』的強勁後座力和那股恍然大悟。」他們並不強加正面意義，而選用音樂和畫面唯美卻蕭瑟的對比，呈現Cherry承擔後果的認命衝突感，同時也讓觀眾自行體會。

改編自同名暢銷小說的《迷途之心》其實片名就一語道破電影主軸，在青少年成長過程，總有太多誘惑，對於無法抉擇的十字路口，我們總期望有人來告訴我們該怎麼做，然而當「循規蹈矩卻不如預期，於是便開始對社會、文化失去信心，擺爛變成為行為合理化的藉口」 原小說作者 Walker 解釋這是多數年輕人對於不被重視的普遍想法，也正是羅素兄弟想透露那些平日被忽略的社會現況。

Cherry — Official Trailer | Apple TV+

「這世代年輕人的缺乏動力，是因為看不到更好的未來，於是開始漸失自我價值，不被認同、理解，自然生存動機就低落」兩位導演表示。片中Cherry為了滿足毒癮而開始搶銀行，並非無處可借貸，只因周遭朋友的「瞧不起」就演變成一發不可收拾的罪行。「求助比失去自我價值更可恥？」別急著自我撇清，這是現代人內心壓抑的通病，只是沒人願意承認，而旁觀者卻也都忘了以「同理心」來取代「同情心」。

湯姆在拍攝過程中曾說：「誰都有可能是Cherry」從童星、英雄，轉變為毒蟲、搶犯和士兵，實際年齡和片中角色相仿的他，在拍攝過程中格外有感。的確，其實每個人的心中都可能有幾分之幾的Cherry，他全心的投入當地人群無成癮者還是退役士兵，戲裡戲外展現超凡的體貼和同理，現代人最常說的「需要一個懂字」湯姆霍蘭德全都做到了。

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(科技)