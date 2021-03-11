在各國寬鬆貨幣政策加持下，全球股市不斷攀高，台股更站上萬六高點，有詐騙集團鎖定未上市股票高本夢比，藉此向外兜售，屏東有菜籃族陸續投資數百萬元，驚覺上當，並在最後一次交款時報警，黃姓女業務當場被逮，一審被依違反證交法判刑5月，宛如電影《華爾街之狼》翻版。

由李奧納多所主演的電影《華爾街之狼》，靠著證券營業員三寸不爛之舌，把一些名不見經傳的未上市公司股票，包裝成為前景無限的明日之星，讓可望短期獲利的投資人搶進，進而抽取高額佣金。

黃姓女營業員透過女性友人介紹，在台北車站結識自稱「羅老闆」與「江老闆」2男子，經介紹相關工作內容，2個月後隨即加入業務團隊。

黃女透過電話隨機兜售多檔科技公司股票，陸續有8人付款購買，屏警指出，其中有一菜籃族陸續投資超過3百萬元，事後在與家人分享時，家人認為有異偷偷報警。

這名菜籃族繼續準備57萬元現金加碼，並約定黃女南下收款，警方見機不可失，當場將人逮捕，並查扣工作手機3支、某科技公司股票7張，還有存摺等文件。

黃女辯稱，自己是以每日工作薪資800元代價受雇，每次向買賣客戶收取現款及交付未上市股票，另可獲1000元報酬，並提供自己帳戶供客戶匯款，再將款項領出，即可再獲得1000元酬勞，共計工作期間僅收到1萬400元。

屏東地院法官審酌後認為，黃女未經主管機關許可，違法經營居間買賣未上市公司股票證券業務，足以損害證券交易市場正常發展，已犯證券交易法非法經營證券業務罪，一審判刑5月、得易科罰金，可上訴。

(中時 )