下了班在幹嘛？私人時間的運用需要回報職場主管嗎？一名女網友PO文提問，店長每隔幾天就會試探她「下班後會不會覺得很累」、「下班後都在幹嘛」，讓她愈想愈不對勁，上網求解。網友直言店長套路深，新進員工最好小心回答，「以免中招」。

「我是藥妝店的新進員工，店長每隔幾天都會問我一些看似關心實則試探的問題」，原PO在網路論壇Dcard表示，店長問的問題多是下班後在幹嘛、會不會累、回家只想休息嗎諸如此類的。

她都憑直覺回答「還好呀，還可以負荷」、「洗個衣服就睡了，沒特別幹嘛」。但最近她越想越不對勁，懷疑店長是不是在試探她？該不該回答「我下班後會研究醫美保養品的資訊，這樣才能把產品介紹給客人」、「複習DM，把折扣內容記清楚」等。

網友強烈建議，既然是新進員工，最好小心應對，「或許覺得妳太準時下班，沒參加下班後的聚會吧，變相試探」、「看妳跟店長熟不熟，最好的方式就是裝傻」。

不過也有人認為，店長關心新來的同事，應該不用想太多吧，「尤其妳是新人，店長展現關心，或讓妳有反映的機會，很正常吧」。

原PO後來補充，她排早班，但店長曾說晚班缺人，很可能希望她支援，才會這樣問。

(中時新聞網)