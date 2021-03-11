雲林縣林內鄉久久生技公司堆肥場傳出惡臭，縣政府稽查後勒令停工。（張朝欣攝）

雲林縣林內鄉湖本村久久生技公司堆肥場，屢遭民眾檢舉傳出惡臭，11日雲林縣長張麗善率隊稽查，發現廠區使用區域與工廠登記證及廢棄物清理計畫書不符，並涉及申報文件不實，依規定廢止其廢棄物清理計畫書並勒令停工，確保當地居民生活品質。

久久生技公司堆肥場利用食品加工汙泥、植物性廢渣等原料，進行廢棄物再利用堆肥作業，但經常從廠區內飄出惡臭，居民多次陳情並舉白布條抗議，11日張麗善率縣環保局、工務處、建設處等相關單位人員進行聯合稽查。

縣環保局表示，該公司自去年營運，至今遭民眾陳情異味汙染41次，經稽查45次、告發4次，並要求改善防治措施，但業者僅增加廠區周圍水霧設備、芳香劑及UV照射，無法有效降低惡臭。

縣環保局說，該廠實際使用區域與工廠登記證、廢棄物清理計畫書不一致，已違反廢棄物清理法第31條規定，以及事業廢棄物清理計畫書審查管理辦法第16條第1項規定，因此廢止該公司廢棄物清理計畫書。

縣農業處查出該公司有代工其他縣市肥料廠肥料，但未依核准肥料登記證運作，已違反肥料管理法第5條，將依該法27條裁處10萬以上、50萬元以下罰鍰，並函請農委會撤銷肥料登記證。

縣建設處指出，該公司違反工廠管理輔導法第16條，工廠登記事項有變更時，應辦理變更登記情事，將依同法第32條限期辦理變更登記，處5000元以上、2萬5000元以下罰鍰。

張麗善強調，她嚴格要求縣府各單位嚴格稽查未依規定業者，確保民眾的居住權益，呼籲縣內業者發展經濟應兼顧環保，避免影響鄰近居民的生活品質。

(中時 )