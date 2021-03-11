農委會原本計畫在高雄大樹建置輸日的鳳梨冷鏈截切設備，但之後就沒有再進行，民進黨立委邱議瑩表示，是去年地方政府不願意，去年8月後才開始進行，言下之意是當時的韓市府不願意，邁市府才開始積極推動。高雄市政府前新聞局長鄭照新表示，台農發到高雄只勘查一次，而且是在韓國瑜上任前，上任後台農發就不聞不問，邱議瑩的說法根本是在自曝其短，完全狀況外 。

陳吉仲今(11)日出席立法院經濟委員會備詢，綠委邱議瑩談到，農委會應該要推動符合國際規格的冷鏈物流以及包裝場，現代化的一條龍作業應交由台農發負責；陳吉仲回應，過去曾要在高雄大樹建置輸日規格的鳳梨冷鏈截切設備，但當時的時間點要與地方政府有相關合作才沒有進行。

綠委邱議瑩指出，冷鏈截切計畫是當時的韓市府沒有意願，去年8月後才開始進行，意指8月陳其邁補選勝出成為高雄市長後才積極進行。

高市府前新聞局長鄭照新表示，台農發到高雄勘查只有一次，而且是在韓國瑜上任前，上任後台農發就當沒這件事，而且當時韓市府積極帶頭行銷高雄農產，親自出國推銷，包括鳳梨在內的逐項高雄水果銷量出色，甚至創下新高。

鄭照新說，台農發根本是國家隊最失敗的案例，成立5-6年，結果外銷成績乏善可陳，還要依靠幾乎虧本的海空運補助去賣水果湊帳面數字，邱議瑩委員拙劣的切入點反而再次提醒社會台農發失敗事實。「邱議瑩委員自曝其短，身為民意代表卻狀況外，是想置陳其邁市長於何地？」

(中時 )