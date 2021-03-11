新零售電商平台Cyberbiz搶攻OMO商機，總經理蘇基明表示，今年將朝向用戶獲利、合作夥伴獲利、台灣品牌海外落地等三大重點深耕，幫助客戶實現數位轉型，預期今年GMV將可以突破百億規模。

Cyberbiz成立於2014年，提供品牌官網、智慧倉儲、智能POS的一站式服務，目前已經協助超過2萬個來自不同產業的品牌進行數位轉型，解決串聯虛實通路過程中遇到的痛點，創造更高的效益，2021年也正式推出Cyberbiz Global，將帶領品牌進軍國際市場。

受新冠疫情影響，消費者的購物模式已產生改變，從店面消費轉移至電商購物，企業從實體轉線上的數位轉型需求激增。在數位轉型上，蘇基明表示，Cyberbiz第一步幫助用戶開設品牌電商官網，拓展銷售通路；第二步更要透過實體及線上通路的串連，達成虛實整合（OMO），全面了解消費者習慣與偏好；最後則是協助用戶分析以及再利用數據，掌握消費及市場趨勢。

蘇基明認為，數位轉型是企業在競爭激烈的市場取得先機、掌握優勢的不二法門。若是不開始數位轉型布局，在接下來3至5年恐遭市場淘汰。

蘇基明表示，以今年營運重點來說，Cyberbiz將聚焦持續提升自家產品技術，降低商家跨入電商的門檻，也將推出票券販售服務，未來從瑜伽課程到水電維修，均可提供票券線上販售，不僅是商品販售，也可透過電商平台提供服務，將專業能力變現，創造全民電商時代。

此外，為創造共榮的新零售生態圈，Cyberbiz串接多元MarTech（行銷科技）服務廠商推出「Cyberbiz App Store」，打造全台第一個深度整合MarTech工具服務的系統平台，讓Cyberbiz用戶能透過單一平台設定，省去比較與初始串接的成本，一鍵啟用優質的行銷工具。

海外市場也是今年重點之一，蘇基明指出，今年將推出Cyberbiz Global計畫，帶領台灣品牌進軍海外市場，不只跨境銷售，更進一步在海外落地。第一站即瞄準北美市場，用戶可以方便地使用Cyberbiz搭建的英文版品牌官網販售商品，以便了解當地消費者習慣與偏好，並建立品牌形象；用戶同時可以在台灣開通Amazon帳號，將商品上架後即可開始販售。

Cyberbiz完成當地金物流串接，解決了繁雜的付款與稅務問題，台灣商家可以利用Amazon的物流系統FBA （Fulfillment By Amazon），將貨品存放在當地市場，訂單成立後即可迅速將商品配送到消費者手上，大大降低在北美做生意的門檻，讓台灣與北美商家在同樣的起跑點。

(工商 )