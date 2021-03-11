味全龍今日除了「開箱」天母球場及新球衣以外，下午也與樂天桃猿進行自辦熱身賽，同時一軍14名裁判也到齊，針對熱身賽所遇到的狀況做討論，並在天母球場進行裁判宣示，中職秘書長「楊老師」楊清瓏提醒裁判，例行賽比熱身賽壓力更大，要冷靜處理問題。

中職裁判們在天母球場宣示，由賽務部裁判長張展榮代表宣讀「恪守規章規則，公平公正執法，務求完美判決」，其實這是中職裁判首次做宣示，楊清瓏透露此舉是為了團隊的凝聚力，「制服做這麼漂亮，在漂亮球場應該要宣示一下精神。」

在今日熱身賽前，中職14名一軍裁判進行開會檢討，主要針對熱身賽所遇到的狀況做分享，楊清瓏透露，「熱身賽沒有遇到大問題，但有跟裁判說，選手、教練都在調整與磨合，教練比較沒有成績的壓力，但例行賽壓力會提高，裁判會需要面對更多問題，需要冷靜、細心的完成。」

去年中職多次因規章引發爭議，今年中職新增在球場大螢幕播放電視輔助判決，楊清瓏強調輔助判決假如影像模糊時會維持原判，判決將由裡面技術委員告訴戴耳機的主審，再轉告總教練判決原因，總教練才會清楚原委。

中職一軍裁判共有14人。（鄧心瑜攝）

(中時 )