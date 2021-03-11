高興昌董事會決議 不分派股利 18:002021/03/11 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高興昌董事會決議，不分派股利，且股東省議會將於6月24日召開。 股價指數期貨贏家專欄－歐洲經濟轉好 歐股利多 陳其邁民調創新高 比特王想起2個人 網：高雄人的智慧 (工商 ) #高興昌 #股利 #分派 #省議會 #將於 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡北道路繼續卡 吳澤成自爆：交通部不曾對淡水交通做過通盤思考 14:082021/03/11 政治 苗栗客家桐花婚禮限量36對 醫護報名再享加碼禮 14:582021/03/11 寶島 宇瞻 樂觀今年記憶體市況 04:102021/03/11 產業．科技 緯軟打入大陸自駕車、電動車市場 營運添新動能 16:502021/03/11 財經 2000萬豪宅便宜「租」王定宇他看完秒懂 用2字揭顏若芳真正目的 00:462021/03/11 政治 《半導體》欣銓2月營收登同期高 成長動能續強 10:182021/03/11 財經 房市淡季不淡 住展風向球連續12個月亮出黃藍燈 10:562021/03/11 財經 興櫃力積電、長榮鋼 亮眼 04:102021/03/11 產業特刊 聚碩2021年 衝刺雲端、資安領域 14:382021/03/11 財經 蔡正元轟看不懂陳以信獻花邏輯 網：人家懂了所以能當不分區 11:032021/03/11 政治 國際影音平台 李永得邀公視接手 04:102021/03/11 焦點要聞 財經熱門新聞 台幣30元回不去 林伯豐：情況危急 - 財經焦點 - 中國時報 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 房地合一稅2.0 五年內賣屋課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 台積電還能買嗎？永豐金總座這麼看 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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