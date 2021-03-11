大陸總理李克強今天下午舉行中外記者會。（央視截圖）

受到新冠疫情影響，去年以來兩岸在各方面的交流程度大幅下降。大陸國務院總理李克強今天（11日）在中外記者會中表示，在堅持一個中國和九二共識的前提下，大陸願意歡迎台灣各黨派、團體、人士，就兩岸關係和民族未來和大陸開展對話。

十三屆全國人大四次會議今天（11日）下午閉幕後，大陸國務院總理李克強在北京人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。

台灣TVBS電視台記者提問，今年年初，台灣希望能夠跟大陸在後疫情時代展開並恢復交流，但是兩岸關係目前並沒有看到和緩的趨勢，請問大陸方面對此怎麼看待？未來要如何因應？

「大陸對台的大政方針是一貫的，也是非常明確的，就是堅持一個中國和九二共識。」李克強表示，「在此前提下，大陸歡迎台灣任何政黨團體和大陸交往，也願意歡迎台灣各黨派、團體、人士，就兩岸關係和民族未來和大陸開展對話。」

李克強重申，大陸堅持推進兩岸和平發展和祖國統一，反對任何形式的台獨分裂活動，反對外部勢力干預台灣事務。

「我們一直秉持兩岸一家親的理念，這些年來可以說出台了很多惠台企、台胞的政策，不少台灣企業和同胞也從中受益。」李克強承諾，「我們會繼續讓台灣同胞來分享大陸的發展機遇，繼續推動兩岸融合發展。」

(中時 )