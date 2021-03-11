瞄準烘焙市場的龐大商機！超市龍頭全聯旗下自有品牌「READ BREAD」繼去年與世界麵包冠軍吳寶春合作聯名後，11宣布首度攜手大成集團旗下「岩島成」，將於3/12～4/8推出全新「READ BREAD X 岩島成」熟麩麵包系列聯名商品，首波共五款，主打每一款麵包都含有膳食纖維，符合健康趨勢潮流。

「READ BREAD X 岩島成」熟麩麵包系列商品，有熟麩高纖吐司、熟麩紅豆平燒麵包、高纖桔香葡萄麵包、熟麩手撕餐包、熟麩高纖香蒜麵包。另外，全聯還特別引進一款岩島成明星商品「黃金巨蛋麵包」。只要憑商品外包裝截角至岩島成門市，單筆消費折扣後滿188元，可獲贈品牌購物袋及指定麵包1個，限量3,000份，送完為止。

全聯表示，岩島成是台灣農畜食品大廠大成集團，與日本第二大麵包公司敷島麵包公司PASCO合資成立，皆為台日數一數二的烘焙公司，岩島成擁有日本敷島公司PASCO專業技術授權，並由烘焙經驗豐富的日本技術總監長期駐台指導。據了解，目前岩島成在台灣的門市據點都在百貨商場內，分別位於大葉高島屋、美麗華、板橋大遠百、桃園遠百、大江購物中心。

據岩島成主管觀察，岩島成健康類麵包（主要以全麥類為主）品項約占15％，且銷售量有逐年成長的趨勢，今年三月迄今就比去年同期成長4.5％。雙方此次合作採用之熟麩麵糰，是使用食品工業發展研究所研發的改質麥麩，將麩皮中口感不佳的纖維，分解為較易入口及消化的膳食纖維，再加上岩島成的湯種技術，讓全麥麵包變得更好吃且有營養價值。

針對個別商品特色，據全聯介紹，「熟麩高纖吐司」是採用熟麩麵糰，以正統日式湯種的技術展現吐司，讓口感更加軟Q；「熟麩紅豆平燒麵包」則特選台灣在地老鷹紅豆熬煮出的內餡，麥麩香味與紅豆豆香交織，是全台首推的高膳食纖維紅豆麵包；「高纖桔香葡萄麵包」以酒漬葡萄乾加上精緻桔皮，除麥麩香味外更增果香風味。

另外，「熟麩手撕餐包」外型以花朵為底，讓濕潤度增加，口感上更能呈現湯種麵包特有的風味；「熟麩高纖香蒜麵包」則是嚴選台灣在地大蒜，以帕瑪森乳酪做點綴，飽滿的外餡與麥麩香、蒜香的美味結合；還有岩島成最紅明星商品「黃金巨蛋麵包」則是採用布里歐修麵糰，長時間低溫發酵烘焙，猶如蛋糕般柔軟，奶香濃郁。

(工商 )