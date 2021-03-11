甜寵劇《我的時代，你的時代》為2019年爆款劇《親愛的熱愛的》姊妹作，由國民男神胡一天、李一桐主演，以機器人大賽為背景，胡一天暗戀李一桐長達10年，兩人追逐夢想也互相吸引、激勵，最後修成正果，如願娶回初戀步入婚禮。此外《親愛的》男女主角「童顏CP」李現、楊紫更友情出演，增添甜蜜氛圍。

李現、楊紫在《親愛的》大結局雖登記結婚，但遲遲沒辦婚禮，讓粉絲很遺憾，這回友情演出《我的時代》，劇中與胡一天、李一桐舉辦聯合婚禮，李現、楊紫大婚場面讓戲迷看過癮。日前釋出花絮，可感受到2對新人不同氛圍，李現、楊紫輕鬆搞笑，而胡一天、李一桐宛如新婚夫婦般謹慎，還認真跟導演討論對戲，拍攝吻新娘畫面時，胡一天還親到忘我，結束後發現嘴上沾滿口紅，惹得李現、楊紫哈哈大笑。

《我的時代，你的時代》李現、楊紫時隔兩年於戲中辦婚禮。（愛奇藝國際站提供）

除了《我的時代，你的時代》，古裝劇《錦心似玉》戀愛戲份也不遑多讓。先前在《以家人之名》飾演「李尖尖」的譚松韻，這回戲裡演明朝庶女，嫁給鍾漢良飾演的大將軍徐令宜，兩人先婚後愛，像是鍾漢良酒醉，撒嬌抱譚松韻要她泡茶，反差萌讓譚松韻忍不住笑「侯爺比平常可愛」；而兩人新婚後沒同床，卻傳譚松韻懷孕，鍾漢良確認是假消息後，還拉譚松韻坐大腿，直言「你若真想要孩子，我可以幫你這個忙」使出各種撩妻舉動。《我的時代，你的時代》、《錦心似玉》現於愛奇藝國際站熱播中。

《我的時代，你的時代》胡一天與李一桐婚禮。（愛奇藝國際站提供）

《我的時代，你的時代》胡一天、李現兄弟檔辦聯合婚禮。（愛奇藝國際站提供）

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