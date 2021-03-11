大陸白富美網紅周揚青分手男星羅志祥後，對方私生活不檢點男神形象崩壞，她反而半踏入演藝圈爆紅，除了分手信圈粉無數，還出演潮流真人秀節目展現好品味；周揚青家境優渥，她的住處也是豪宅，日前和閨密在鞋櫃前的合拍意外引起討論，有內行人目測所有鞋子總價超過1千萬元人民幣（約新台幣4400萬元），幾乎能再買一棟房，相當驚人。

7日周揚青在微博分享和閨密的合照，兩人在她的鞋櫃前面朝鏡頭擺出各種美又酷的姿勢，她開心表示這是「球鞋女孩們的日常」，從她的左右和後方，三面牆各有9層鞋櫃，宛如百貨公司名牌鞋款的展示櫃；鞋櫃裡有各式各樣的鞋子，像是國際大牌的名牌鞋，或是知名運動品牌的聯名限定夢幻球鞋等，目不暇給。

日前周揚青和閨密在鞋櫃前的合拍意外引起討論，有內行人目測所有鞋子總價超過1千萬元人民幣（約新台幣4400萬元），幾乎能再買一棟房，相當驚人。(圖/ 摘自周揚青微博)

大票網友被這些夢幻鞋驚呆，紛紛羨慕地說，「真好，可以擁有這麼多鞋子，真幸福」、「一雙好鞋子可以帶你去好的地方」、「實力羨慕，到現在買不到AJ的我」、「有錢人的世界我們不懂」；另外有內行人一看，推估周揚青收藏的鞋款總價超過1千萬元人民幣（約新台幣4400萬元），能在北京買一戶房子。

而周揚青從和羅志祥交往時，身家背景就遭起底，她家世顯赫，父親是某國企老總，身價百億，她32歲生日時，父親直接送一棟豪宅，出手闊綽；先前周揚青在節目中被問到家裡是否有電影院，她認真反問「你們家沒有嗎」，讓眾人對她的價值觀感到難以置信。

(中時新聞網)