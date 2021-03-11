一名網友在抓寶可夢時，看到樹葉上有一隻很紅的蟲，遠看彷彿會動的枸杞，正當她想要走進樹葉堆拍照時，覺得好像是俗稱的「荔枝椿象」，仔細一看才發現，樹葉堆滿了大大小小的蟲，簡直是密集恐懼症的惡夢，恐怖景象令她崩潰，嚇到狂抖。

原PO今天在臉書社團《爆怨公社》發文表示，前幾天假日跟朋友去散步，順便抓寶可夢，無意間看到一隻很紅的蟲停在樹葉上，走進去樹葉堆拍了幾張照後，她問同行的朋友：「那個紅紅的蟲是什麼啊？」她的朋友回「好像是荔枝椿象」，她嚇得立馬從樹葉堆跳出來。

網友PO出疑似「荔枝椿象」的照片，經網友解釋才知道是「紅姬緣椿象」。(圖/截自臉書 爆怨公社)

原PO說，後來認真看了一下才發現，樹葉上堆滿了大大小小的蟲，一想到自己剛剛曾靠近拍照，忍不住直接在步道上狂抖，深怕害蟲停留在自己身上。她並PO出當時拍的照片，照片中可見一群密密麻麻的紅色小蟲不停穿梭在樹葉堆中，讓人看了直發癢。

照片曝光後，網友紛紛回應「這不是荔枝椿象，是紅姬緣椿象」、「我小時候還會抓來玩呢」、「他無害，是小鳥的食物」、「那是野生枸杞」、「會移動的枸杞」、「一樣是椿象，但不是荔枝椿象」、「她是秋葵的好幫手，會吃害蟲」。

對於原PO飽受驚訝，有內行網友解釋，「紅姬緣椿象」無毒無害，這季節會出來吸欒樹的樹汁，無須驚慌害怕，只是密密麻麻的看了不舒服，有密集恐懼症的人恐怕會「牙」起來。台灣中南部近日展開荔枝椿象防治大作戰，桃園也有民眾發現害蟲疑似在龍潭、平鎮行道樹現蹤，不過經農業局確認是群聚的紅姬緣椿象，並非荔枝椿象。

農業局解釋，「荔枝椿象」為外來害蟲，外型較大、形狀偏方，顏色呈橘紅，除了會刺吸龍眼、荔枝外，也會附著在同為無患子科植物的台灣欒樹上，當蟲體受到驚擾，可能分泌毒液，造成皮膚紅腫灼傷；「紅姬緣椿象」體型較小，身形呈水滴狀，多在冬末春初時吸食台灣欒樹已成熟的果實枝液，對人、樹皆無害，無須噴藥撲殺。

「泰」強了！移工大嗑荔枝椿象沙西米 成害蟲剋星

(中時新聞網)