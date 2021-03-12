有些人看起來老實善良，卻只是偽裝自己的面具，看似無害的人其實越有害！搜狐網命理專欄就點名，天秤座、金牛座及處女座是3大最陰險的星座，喜歡暗地裡算計人，如果遇見千萬要小心。

▍天秤座

論心機，任誰都比不上天秤座！天秤座心機非常重，內心狡猾堪稱老狐狸，他們的外表和內心不太相配，表面上看起來單純無害，實際上內心非常有想法，可說是一半天使一半惡魔。看似老實善良的其實是偽裝自己的面具，一旦有人和他們發生利益上的衝突，就會露出邪惡的一面，會不擇手段達成自己的目標，在他們眼裡沒有對錯只有輸贏，如果惹到了他們，報復手法只會一個接一個出現。

▍金牛座

很多人會覺得金牛座只是一個會努力做事的呆子，但事實並非如此，金牛座最擅長將自己打造成一個呆子的形象，不具備威脅性，而內心卻精於算計，而這些平時都看不出來，只有在關鍵時刻金牛座才會表現，直接震驚所有人。金牛座的人個性很慢熱又憨厚，他們做事很紮實，多數都是謙虛有禮貌的，但如果他們想要達成某個目標，就會按照心中所想的替別人設下套路，讓別人慢慢的走向他們的套路，因此所以金牛座可說是深不可測的繞路高手。

▍處女座

說處女們自私自利其實有一些牽強，畢竟他們有很多想法都是在為別人著想，只是他們採取的方式卻會引起別人強烈的不滿，他們只會認為自己的想法是正確的，也希望別人能完全按照自己的想法去做，只要對方做出一點偏差他們都會相當不滿意，卻忘了自己最初其實是在幫對方的忙。

(中時新聞網)