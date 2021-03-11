大陸十三屆全國人大四次會議今日閉幕，最後一場「壓軸戲」為大陸國務院總理記者會，被問及中美關係，大陸國務院總理李克強表示，中美兩國作為聯合國的常任理事國，有重要責任，應該推動中美關係越過坎坷往前看，向著總體穩定的方向走。

CNN記者提問，在對華態度以及重大政策上，無論是疫情溯源還是香港、新疆等問題，美國的民主和共和兩黨其實有著高度共識，對這種美國觀點有何回應？另外，美中兩國將於下周在阿拉斯加舉行拜登上台之後的首次高級別會談之際，中方會不會調整相關政策立場，推動雙邊關係的重啟和修復？

李克強說，過去幾年中美關係的確遭遇了嚴重的困難，給兩國和世界都帶來了不利的影響，中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，和則兩利、鬥則俱傷。

他表示，中美建交40多年了，風風雨雨，能越過坎坷向前走，還是因為符合世界發展趨勢，符合兩國的根本利益，希望按照大陸國家主席習近平最近和美國總統拜登通話的精神，尊重彼此的核心利益和重大關切，互不干涉內政和內部事務，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的原則。

他指出，中美兩國有著廣泛的共同利益，有許多可以合作的領域，去年多重衝擊的背景下，中美兩國的貿易規模仍然達到4.1萬億元（美元），增長8.8％，中美還是應當把更多精力放在共同點上，去擴大共同利益。

(旺報 )