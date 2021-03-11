擁有22.5萬訂閱戶的YouTuber金魚腦「金魚腦」，去年於世界地球日發行首張專輯《我有話要唱》，探討「環保」議題，還找來24位知名YouTuber好友共同跨刀合作洗腦歌曲〈欠回收〉。

她邀請了阿達、鐵牛、婷婷、Illy、Lean、陳彥婷Tiffany、巨人Giant、台客導演、恩熙俊Mc Jeng、Blaire Chen、林宣Xuan Lin、曹小歐 OtisTsao、瑋瑋、健人蓋伊、蔡哥、 Gino勁宥、Joeman、林辰Buchi、梅伯、華森史塔森、順家SoonGa、聖結石Sanit、Will Shen嬸嬸、鵝肉麵等人，一同演唱副歌，希望讓大家以趣味性，輕鬆的接觸環保議題，唱出隨手亂丟垃圾的人是多麼地「欠回收」。

金魚腦的實體專輯利用再生紙製作，並且用最低碳的方式完成，是一張不附光碟的專輯，專輯內有QR Code，用手機一掃，就會被傳送到各大音樂串流平台以及歌曲的相關頁面。

此次專輯更與優秀音樂人共同製作，包含創作歌手周湯豪NICKTHEREAL、音樂詞曲創作歌手阿達 Ada Chang與知名音樂製作人潘信維Lil Pan，阿達還特別獻聲，添加話題性。金魚腦表示：「實在很榮幸能與音樂界的前輩們一起合作，希望能用更多元的曲風告訴大家對於環境保護的重要性！」

專輯內前三首歌曲分別是〈記憶力〉、〈立及島〉及〈欠回收〉，三首歌的MV都花了不少心思在環保議題上。〈記憶力〉是環台完成拍攝，走過20多處台灣美麗與醜陋的角落，用畫面來提醒大家要愛護自己居住的環境。〈立及島〉更是前往一般人不願踏入的掩埋場拍攝MV，讓人感受到環境被破壞的衝擊。

「金魚腦」發行專輯《我有話要唱》。（我宅有限公司提供）

「金魚腦」是烏拉圭混血正妹。（我宅有限公司提供）

(中時 )