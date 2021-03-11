日本桌球天后福原愛與江宏傑4年婚變持續延燒，繼福原愛接受專訪再次駁斥背叛老公出軌早稻田學弟一事，日媒今(11日)又揭露福原愛下一步動向，指福原愛向身旁友人表達了決心，強調自己下次回台灣時，絕對會把2個小孩都帶回日本受教育。只是福原愛這番話，就讓PTT網友傻眼不已，吐槽她以為小孩說搶就搶嗎？也認為她根本沒為小孩著想。

福原愛日前被日媒直擊與一位外型神似大谷翔平的高帥男友人出遊兼在酒店與住處過夜，日前福原愛受訪再次駁斥不倫關係，而高帥男的友人也向日媒透露，指高帥男比福原愛小5歲，兩人純粹只是早稻田大學學姐、學弟的關係。

20210310 日媒稱高雄為"鄉下" 福原愛婚變竟是因為"城鄉差距"?!

但其實福原愛捲外遇風暴，慘遭台、日兩地網友大罵的其中之一的原因，就是她既然想要離婚，還將媽媽跟2個小孩丟在台灣給男方照顧，挨轟超級不負責任。只是據日媒今日最新報導指出，福原愛原本計畫在本週末返台，但考慮到當地媒體對於她與江宏傑新聞的關注，決定延遲返台時間。

同時知情人士更向日媒曝光了福原愛真心話，稱福原愛曾私下向身邊友人表示：「下次回日本的時候，我會把孩子都帶回來的。」反擊外界批她不顧小孩的言論。福原愛想讓小孩在日本接受幼稚園入學考試，希望為小孩準備好的教育環境，並計畫今年春天展開全新生活。

只是福原愛想把小孩帶回日本受教育的念頭，則是讓PTT網友聽了傻眼，紛紛吐槽「把孩子丟著自己去外遇，還想搶小孩」、「小孩可憐 很大機會會被霸凌QQ」、「這不是說帶就能帶吧，你有問過男方嗎」、「以為小孩說搶就搶喔？當男方跟台灣的法律是空氣嗎」、「不倫媽，小孩在日本會被霸凌到想死吧」、「友人就妳自己吧，是想讓小孩在日本一直被笑嗎」。

(中時新聞網)