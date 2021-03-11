有的愛情歷經坎坷卻依然藕斷絲連，怎樣也分不開，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，以下5對星座情侶性格太契合，就算經歷各種困難、分分合合，依然忘不了對方，註定糾纏一生。

▍1.處女&摩羯

處女座和摩羯座都是比較沉穩的星座，兩個人有很多相似的地方，處女座的完美、自律、睿智很容易吸引到摩羯的目光，摩羯座的冷靜、專注、敏銳也能很快得到處女座的讚賞。處女和摩羯不僅是彼此的摯愛，也是彼此的知己，能看到對方最優秀的一面，能讀懂對方內心真實想法。

處女和摩羯在愛情中都屬於超級慢熱、被動的默默付出型，兩個人交往過程中很容易因為溝通問題產生誤解。處女座屬於變動星座，摩羯又比較壓抑不善表達，兩個人的感情真摯卻難免需要經歷重重考驗，相處的過程需要長時間磨合，但是兩人的感情深厚難以割捨，即使經歷分分合合也難免互相牽掛、糾纏一生。

▍2.巨蟹&金牛

巨蟹和金牛的性格和處事態度上有很多相似的地方，對於愛情的態度也大同小異，是很容易相互吸引的兩個人。巨蟹顧家、踏實、不鋪張浪費，金牛現實、穩重、善於理財，這是非常合拍又適合的兩個人，尤其是在婚姻中會非常和諧幸福，會擁有平淡且幸福的生活。

可是所有的幸福都不是隨隨便便得來的，在得到平淡的幸福之前，水象星座的浪漫、感性、敏感、多情和土象星座的保守、固執、現實、理性難免相互碰撞，巨蟹多愁善感、心思敏感，卻也重情重義，雖然經歷一次次失望難過，但也不會輕易捨棄自己的感情；金牛木訥、遲鈍，卻也眼明心亮，知道誰是對自己最好的人，也知道誰是自己最愛的人，對於內心想要守護的感情說什麼也不會輕易放手。即使兩人之間問題和困難重重，也堅信能夠解決。他們的愛歷經考驗更加難分難捨，如果能夠適應與對方的相處模式，最終是會獲得幸福的一對。

▍3.天秤&雙魚

天秤和雙魚是看起來非常溫和、浪漫的情侶組合，像童話般完美，彼此之間擁有與生俱來的吸引力。天秤很有耐心、包容心，面對雙魚的無理取鬧、撒嬌任性總能好脾氣地一笑了之。雙魚的天真、善良、善解人意、溫和有禮也讓天秤覺得療癒且美好。

天秤瀟灑風流，浪漫多情，總會給雙魚不斷的驚喜，只是天秤的魅力光芒萬丈，很容易吸引其他異性的注意，這些讓雙魚無法安心。雙魚對天秤的依賴有時候會讓天秤覺得過於束縛，他想要更多的空間和自由。在誘惑面前，天秤天性優柔寡斷、無法快刀斬亂麻，這總讓雙魚感到非常痛苦。雙魚在這段感情中會覺得迷茫和困惑，想要放手卻又捨不得他的浪漫和包容，被各種現實和理想中糾纏不清。天秤無法理解雙魚對愛情的佔有和依賴，卻也總無法控制地陷入選擇困難的漩渦，在分手與復合間搖擺不定。

▍4.雙子&白羊

雙子和白羊簡直是兩個活寶，兩個大孩子的戀愛，會有很多有趣和不可預測，每一天都充滿激情和驚喜。因為個性的原因，他們基本上可以在第一眼看到對方的時候，就確定了想要和對方親近、相處的想法。他們是彼此的絕佳玩伴，是最敢一起瘋的靈魂伴侶，最懂對方的想法，也最能理解對方的內心。

只是兩個大孩子的感情總是因為過於天真而缺少現實的支撐，他們有多合拍，多能鬧，在面對現實的時候就有多不知所措，兩個理想主義遇到現實多少會有些殘酷。相較之下，雙子思維還是更跳躍一些，讓好勝的白羊感覺很悶；樂天的雙子遇到白羊的暴躁脾氣也會忍不住情緒失控。因為太契合，才會更在意對方的態度轉變，爭吵的時候各不相讓，依然保持那般孩子氣，遇到問題的時候都會任性。然而，也是因為太契合，鬧得再兇都忍不住想要回頭，即使分開了一段時間，再見到對方依然忍不住心動。

▍5.獅子&水瓶

獅子和水瓶是對宮星座，有很多相似的地方，兩人之間也存在巨大的差異，他們在對方眼裡有極強的存在感，很容易相互吸引，擦出愛的火花。他們在對方的心中有不可替代的地位，兩個人相互欣賞互相學習，獅子欣賞水瓶的自由灑脫、標新立異、冷靜理智、才華橫溢；水瓶讚賞獅子的豪爽大氣、熱情幽默、堅決果斷、智慧超群。

只是愛情中只有彼此欣賞是遠遠不夠的。水瓶看起來溫和卻固執、我行我素，不會聽從獅子的安排，不願被人管；獅子看起來霸道其實內心敏感缺乏安全感，對水瓶的冷淡、忽冷忽熱獅子經常感到不滿。面對衝突時，獅子走火爆路線，水瓶走冷戰路線，兩個人都不服輸。

他們相互吸引又相互排斥，因為相互吸引而相愛，因為相互排斥而分開，再因為吸引而捨不得徹底絕交。獅子的個性基本是分手就封鎖，老死不相往來，但是面對水瓶他總是很難做到，大概水瓶是唯一能夠打破他的規則的人，即使分開也想繼續做朋友，做不成戀人，做知己也很好。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)