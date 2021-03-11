台塑化（6505）去年因新冠肺炎疫情重創油價與全球經濟，獲利、股利創近八年新低；全年營收4,152.81億元，稅前盈餘86.65億元，稅後盈餘74.29億元，EPS 0.78元。董事會決議配發現金0.59元，配發率維持70-75％高標原則，達75.64％。

去年上半年國際油價重挫，石化行情低迷與全球經濟，台塑化營運苦吞虧損；所幸，下半年油價回穩，石化事業也因大陸經濟復工、增溫，獲利動能加速復甦、推進，全年營運轉虧盈，力保掛牌至今，年度營運從未虧損。

今年石油輸出國組織和其盟國（OPEC+）延長供應限制措施至4月底，國際油價站穩美元，上看美元，煉油利差擺脫虧損、翻正，並增添原料在途、庫存利益；加上石化事業因歐美產能意外，展現連番狂飆力道，營運雙引擎齊步躍進。

據悉，台塑化前二月稅前盈餘已突破百億元水準；目前汽、柴油每桶價差約7美元，航空燃油約3美元。

伴隨油價高檔走堅，亞洲石化上游原料乙烯現貨報價飆升14％，衝上每噸1,200美元高價；相對2月底855美元價位，波段漲幅達四成。法人推估，台塑化第一季稅前盈餘有機會上看200億元水準，對照去年第四季稅前盈餘124.72億元，季增率逾60％。

此外，台塑化主導的路州石化一貫布局受制美國新冠疫情惡化，計畫進度被迫停滯。考量疫後興建工人招募、防疫措施規劃等諸多變數，工資也面臨調漲問題，成本（投資額）恐再度拉高；將待美國疫情趨緩、政策禁令解除，加以重新評估、調整規劃，並以謹慎掌控總投資成本風險為推動進度之首要原則。亦即不急著要以追求儘速興建完工為目標。

(工商 )