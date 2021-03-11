謝忻11日以代言人身分出席KEIRA品牌活動，她自從不倫戀見光後，形象跌至谷底，歷經近2年才重新站起，睽違多時重新接到代言，她坦言是邁向新里程碑的開始，現在收入也較過去成長2倍以上，業配合作已排至2個月後，每月約有30到50萬收入。她與愷樂一直有聯絡，兩人還有共同長輩好友，她農曆年假有傳訊息關心對方，「我覺得她跟我一樣，都需要很長時間的沉潛，所以我都跟她文字對話，就文字上來看她是平靜的，沒有大家想像這麼負面」。

謝忻呼籲外界再給愷樂一點時間，「她會好好的。」她坦言若再過一段時間，愷樂主動聯絡自己，或許可以分享一路走來的心法給對方。至於愷樂何時回歸，她回應：「我沒資格評斷什麼，這也不是我能猜想的，如果她對演藝圈有熱情，或許會，目前我們沒有談到未來。」

謝忻彷彿浴火重生。（經紀人提供）

謝忻與愷樂遇到人生低潮，應對方式大不同，謝忻一路如同浴火重生，愷樂則選擇低調，「跟個性有差別，以前寇桑說我是憨膽，反正我遇到任何事情就是面對。」她透露以不到7位數的友情價接下代言，為了這個工作兩周用盡方法，從53公斤狂瘦5公斤，只剩48公斤，就是為了塞進火辣禮服，談到圈外男友反應，她笑說：「男友說很好看，他很喜歡，可惜不能穿回家。」

謝忻談到這段時間的心路歷程，感性表示：「我先是跌了個踉蹌，然後蹣跚爬回來，根本就是走天堂路，但我的熱情一直在演藝圈，希望有作品讓大家看到，所以總是告訴自己，我必須更努力。」她提及《綜藝大集合》始終是她的根，雖然沒有想回去，但還是祝福節目。

(中時 )