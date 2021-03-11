資深媒體人黃暐瀚。（取自中天電視《大新聞大爆掛》）

民進黨立委王定宇被爆多次出入同黨美女發言人顏若芳住處，但兩人都回應是房東與房客關係，外界傳言，背後恐涉及民進黨內派系鬥爭。資深媒體人黃暐瀚指出，民進黨若有台南市長初選，現在看起來王定宇已經被排除在外了。但若這次過關、家人又原諒，則可以放眼2026。

黃暐瀚今（11）日在中天電視《大新聞大爆掛》節目中分析，這事件對王定宇形象有傷，對選票也有傷，會不會到重傷，就看他怎麼處理。若沒有出面證明自己的清白，這傷口就不會縫合，繼續在滴血。

黃暐瀚表示，關鍵在台南選民是不是在乎這件事情。接下來民進黨有初選，基本上現任市長黃偉哲優先，但不是不能被打破。若有舉辦初選，現在看起來王定宇已經被排除在外了。如何看出來？就是如果民進黨開始聲援王定宇，就表示王定宇私下已經用退選交換了。

不過，黃暐瀚也強調，上次黃偉哲初選是險勝陳亭妃，目前台南治安被質疑，到初選時，王定宇可以選擇靠哪一邊，讓此次風暴全身而退。若這次安全過關，他的家人也諒解，王定宇就可以放眼2026。

此外，李俊毅10日參加《TVBS》政論節目「少康戰情室」指出，以台南綠營的現況來說，黃偉哲現在很緊張，但主要防備對象不是王定宇，而是立委陳亭妃。至於「民進黨最大派系新潮流要保黃偉哲2022選情」的說法，李俊毅認為有這個可能，但他沒有證據、也沒人會承認；不過在這起事件發生後，王定宇未來要選台南市長大概已經沒有機會了。

(中時新聞網)