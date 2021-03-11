桃園某私立高中國中部邵姓男老師，2019年11月在校內廁所安裝針孔攝影機偷拍女學生如廁落網，檢警查扣硬碟驚見他和3名國中女生發生關係並錄影，桃園地院以違反《兒童及少年性剝削防制條例》，判處他應執行3年徒刑，邵男在東窗事發後已立即被解聘。

38歲邵姓男老師2019年11月29日在校內女廁架設針孔攝影機偷拍女學生如廁，還用芳香劑掩護，東窗事發後遭法辦和解聘，邵男先被依妨害祕密罪判刑6月。

檢警當時查扣邵男記憶卡、硬碟，懷疑恐有更多學生遭偷拍受害，鑑識還原檔案後，驚見邵男2017年至2019年間，曾與3名國中女生發生

多次性關係，還拍下至少13部性愛影片，電腦裡也有少女們自拍裸露或自慰的照片和影片。

桃園地院法官痛斥邵男為人師表，為滿足一己之私，與14歲以上未滿16歲學生性交且拍攝影片，影響被害人身心甚鉅，審酌他犯後坦承，且與其中2名受害人達成和解，但另名學生和家屬都不願原諒，依兒童及少年性剝削防制條例判處他3年徒刑。

(中時 )