為了遏止短期炒房，今（11）日行政院通過「房地合一稅2.0所得稅修正案」，將原短期持有定義2年延長至5年。有關「房地合一稅2.0」的實施，到底有沒有效？房產達人Sway在貼文中列7點分析，表示效果只有一半，直指「政府沒膽」。

行政院今日上午通過「房地合一稅2.0所得稅修正案」，將原短期持有定義1年內出售，將課徵45%稅率，年份上修至2年內；超過2年未達5年為35%；超過5年未達10年為20%；而持有超過10年維持15%。

對此，房產達人Sway在臉書貼文中列出7點表示，「效果只有一半，而另一半暫停的囤房稅還沒膽實施」，大概怕含稅不能含睡了，更揶揄，等王定宇事件的「牙膏」多擠一點，囤房稅也隨著被擠出。

Sway在文中指出，第一、2年35%和5年45%是有點久，5年內要獲利或許就賺不到錢，但若沒有要獲利即轉售，那賠錢自然不用課稅；第二、新進的投資者對5年之久會卻步；第三、自住客可以再多等一下，畢竟政府仍然有在動作，多少還是有人會受到影響。

隨後話鋒一轉，Sway直指政府「無膽」，第四、本來囤2年的，改成囤5年就好了，反正你政府也沒膽弄囤房稅，立委又整天往別人雅房「含吃含司機帶睡」；第五、在預售屋方面，政府仍然在耍白癡，現行預售屋都是靠轉單或更名圖利，政府根本不想查這桌子底下的交易；第六、若因檢舉或訴訟被抓到的話，就可以提高稅金，但建商或投資客怎可能會自己申訴；第七、新竹的建商和投資客根本沒在鳥政府，更有建案透過媒體說，自己一天就賣光。

(中時新聞網)