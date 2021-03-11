公共工程委員會主委吳澤成今天指出，行政院長蘇貞昌已要求勞動部調整營造業移工政策，對此，台灣勞工陣線表示，依現行規範，營造業移工僅限於「民間重大經建工程」與「公共工程」得標廠商聘雇，對本國營造業工人衝擊較小，未來如允許商辦與一般住宅等私人營造工程引進移工，恐將衝擊目前本國營造業勞工的就業機會與薪資水準，政府豈能不慎。

台灣勞工陣線提及，去年9月時，勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組會議決議，要求內政部先就營造業人力供需進行完整評估，並透過專案媒合，以找本國勞工就業為優先，相關評估完成後，還需考量公益性後，再向勞動部提案討論是否開放民間營造業移工。

台灣勞工陣線強調，單是在營造業項目，去年勞動部就已兩次放寬公共工程門檻，此次營造業者捲土重來，企圖將一般住宅和商辦建築納入開放項目，違背過去因「重大工程」的公共性來作為引進營造業移工的精神，等於是直接圖利私人營造業者，讓原本就極其血汗與高風險的營造業勞動市場血上加霜。

台灣勞工陣線主張，在目前營造業勞工的高職災風險未改善之前，貿然引進大量移工進入住宅與商辦等私人營造工地，這無異是陷移工羊入虎口，私人建商的短期人力缺口，不以提高工資或改善職場安全來吸引本國勞工進入，反而透過政商關係向政府施壓，以低廉人力來滿足廠商需求，政府應以更全面性的政策思維來思考，切莫淪為建商的馬前卒。

多名立委也在立法院衛生環境及社會福利委員會詢問勞動部部長許銘春此事，對此，她說，主要受到疫情、台商回流、公共建設等影響，勞動部專案媒合本國人就業，但移工是補充性原則，目前行政院也召開跨部會會議，除了公共工程開放外，也會朝與公益性有關的民間工程也來放寬。

(中時 )