台中一中畢業生姚仲鈞（右）勇奪今年大學術科考試美術組全國榜首。中一中校長林隆諺（左）說，「玉山」作品（圖中）就是出自姚仲鈞之手，展現「破圖而出」功力，令人驚艷不已。（陳淑芬攝）

台中一中畢業生姚仲鈞勇奪今年大學術科考試美術組全國榜首，且每科均為全國最高分，創下該校有史以來的超級紀錄。姚仲鈞11日表示，每考科都有不同的邏輯，必須有不同思考，他以「創作」的心情從容應試，「讓考試回歸喜歡畫圖的樣子」。他從小有嚴重手汗，為克服素描自研素描繪製手法，2個小時試程下來，「連考題紙都濕了」。

姚仲鈞在今年大學美術術科考試不但勇奪榜首，各科都拿下全國最高分，包括素描96分、創意表現96分、彩繪技法96分、水墨書畫95.1分、美術鑑賞84分等完美成績，他希望能挑戰台灣師大美術系水墨組。

台中一中校長林隆諺表示，他去年就任中一中首位「校友校長」，他當年導師吳潤禎輾轉邀在校生創作「玉山」作品作賀禮，就是出自姚仲鈞之手，展現「破圖而出」功力讓他驚艷不已；美術班老師楊振華則認為，姚仲鈞除了有天分，還苦練不倦。

姚仲鈞表示，他從小二時在畫室接觸到繪畫，因興趣而學畫，決定精進繪畫能力，國中進入斗六國中美術班，考上一中美術班更開放的創作視野，讓重新認識自己，很感謝家人一路支持。

如何在美術組術科拿高分？姚仲鈞分享經驗指出，不能只做手部訓練，除繪畫基礎能力外，還需具備考試邏輯；在學校課程及考前學校密集集訓外，他還會再去畫室加強考試，透過不斷的練習來習慣考試流程，應試時才能穩定發揮。

姚仲鈞並非天之嬌子，從小有嚴重手汗毛病，遇到炭筆素描須運用手指推抹，簡直陷入困境。姚仲鈞說，他手汗多到常拿不住軟擦，考試過程不斷地往身上擦手汗來克服。他無奈地說，考試2個小時下來，左手拿的試題紙半邊都濕了。

「讓考試回歸喜歡畫圖的樣子」姚仲鈞強調，考前大量的練習很容易令人疲乏，不管是練習或考試，他在規劃畫面構思後，抱持「創作」的心情從容面對。談到習畫的辛苦，姚仲鈞不諱言，他在練習基本功階段，也曾因造型及色調無法達到預期，深受挫折，甚至曾難過撕碎作品。

(中時 )