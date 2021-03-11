女網友將詭異千鈔照片發出，讓不少網友痛批太可惡。(圖截取自Dcard)

在台灣的習俗中，包白包的用意是慰問喪家，而實質上也能多少補貼喪葬費用。不過一名女網友分享，家中最近剛辦完喪事，事後家人在處理白包時，突發現其中一包裡的千鈔竟斷了一截，讓她和家人不知該如何處置，照片發出後不少網友也看傻，直呼這種行為太過分。

女網友日前在Dcard上發文表示，家裡剛辦完喪事不久，她和家人在總結算白包時，突然發現其中有包白包不太正常，因為裡頭的千元鈔票硬生生斷了一截，「因為沒有寫名字，所以也不知道是哪一家的親戚或者朋友，不知道這還能不能拿去銀行換鈔」。

從照片中看到的千鈔斷裂處，不像是不小心撕下，反而像是用剪刀所剪下，讓人不免懷疑是刻意的，照片發出後不少網友看傻，直呼這樣真的沒水準，「這親戚有點過分欸、「為什麼會包到切半的千鈔…」、「這一看就知道故意裁小於3/4，不讓你換到1000」、「超沒水準欸，包這樣都不會覺得不好意思？」、「家裡辦喪事已經很難受了，還有這麼惡質的親戚，真的是會下地獄」，不過還是有網友出面緩頰，「只有我覺得可能是不小心放進去的嗎？」

此外，原po也更新表示，事後她和家人將這張千鈔帶去台灣銀行做更換，「有到台灣銀行去做兌換了，換到了500元現金」。另外，也有網友分享自身經驗，「前年我大舅去世，收白包時還收到最早以前的50元紙鈔，是真的只有這一張50元紙鈔喔！之後拿去台銀換，也是給我50硬幣，只能說這世上什麼人都有！」

(中時新聞網)