大陸一名男子，由於酒駕遭到當地警方逮捕，沒想到在被拘留前，男子卻始終心心唸唸奶茶的味道，更特別備註「請盡快！慢了我就喝不上了！」(翻攝網路)

大陸安徽省毫州一名施姓男子，由於酒駕遭到當地警方逮捕，沒想到在被拘留前，男子卻始終心心念念奶茶的味道，特地訂飲料送到交通警察大隊。在場員警看到「請盡快！慢了我就喝不上了！」的訂單備註後更是當場笑歪。

「毫州公安在線」10日於微博發布一段影片，指出一名施性男子由於日前酒後駕駛機車，4日遭傳喚到交警隊受罰。但由於男子太愛喝奶茶，難忘奶茶的味道的他，又擔心被拘留後就喝不到，於是一口氣叫了5杯奶茶外送到警局。

當外送小哥將奶茶送到後，員警見杯上還有一行備註表示，「請盡快！慢了我就要被拘留喝不上了！」不過儘管如此，在報導當下，施男已被採取強制措施。

施男這份對奶茶的愛，引起網友熱議表示，「好傢伙，哪家奶茶，間接做了廣告了」、「夠奇葩的，這愛奶茶到極致了」、「喜歡喝奶茶怎麼還醉駕呢？」、「有被笑到」。而「毫州公安在線」微博也幽默寫下，「所以為什麼要酒駕呢？喝奶茶不挺好的。」

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)