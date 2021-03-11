奈良美智在台的首次個展，除了倍受矚目的《月光小姐》以及為台灣創作的《朦朧潮濕的一天》，共有53件作品，包括大型裝置作品《生命之泉》及多件素描、看板畫來台，展現其80年代迄今長達30年的創作歷程。

力晶集團總裁黃崇仁作為此次特展贊助者，表示自己也是奈良作品的藏家，他也指出，奈良美智作品除了在國際拍場持續傳出佳績，台灣一直是其作品收藏的最大宗。畫廊業者，多納藝術負責人陳如鈊指出，台灣人對奈良情有獨衷，可從投資和喜愛風格兩方面看。

她指出，就投資角度而言，奈良美智作品在拍場確實水漲船高，就風格而言，不諱言台灣人對於簡單、可愛、療癒的作品特別喜愛，另一方面，日本藝術家包括奈良美智、草間彌生、村上隆，均有自己獨特的語彙，值得台灣藝術界思考，如何找到屬於台灣藝術的風格語彙。

再者，陳如鈊指出，要拉抬藝術家在國際市場上叫好叫座，除了市場機制，她認為國家之力仍有必要，如何媒介國際大型畫廊看見台灣，在各藝博會、美術館、出版品上，多元墊定藝術家學術地位，均為台灣值得借鏡的課題。

(旺報 )