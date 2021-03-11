公館鄉「苗栗特色館」設有苗栗陶瓷博物館，提供地方文化、傳統產業、特產、觀光休閒旅遊等服務。今年苗栗縣政府規畫以苗栗陶瓷博物館為核心館舍力拼活化，定期辦理市集外更要扎根陶藝，邀請藝術家、陶藝協會駐村，一步步打造園區品牌，傳承陶藝文化及工藝技法。

文觀局指出，今年為延續去年苗栗陶品牌打造計畫，以苗栗特色館為發展基地，將苗栗陶瓷博物館作為核心，活絡場館更推廣在地陶業風華，13日規畫辦理以「陶」為主題的生活陶市集，串聯苗栗在地小農、手作青年、文創店家，一共多達25個創意攤位，以多元面貌呈現在地產業風貌，拉進陶藝文化與民眾之間的距離。

文觀局文創產業科說明，活動當天將有精采豐富的才藝、歌唱表演外，也結合苗栗手作職人技藝，安排手沖咖啡、植染萬用束口包、藺草香復古杯墊手作、永生花手感卡DIY手作體驗課程；另為推廣生活陶器的實用及環保，民眾可以於市集、工作坊挑選陶瓷器皿，盛裝六星級主廚劉仁華準備的花果大餐。

此外，為了傳承手擠胚、手捏技藝，文觀局計畫於3月至4月期間，規畫主題式陶藝研習班，邀請陶藝創作家湯潤清開辦「手捏泥條成型技法研習班－花器製作」、張立杰「午後咖啡香」、張維翰「古早味陶製龍罐」等課程，讓民眾接觸陶藝文化，做出屬於自己的陶藝作品，更能深入了解創作手法及認識陶土特性與產業故事。

文觀局長林彥甫表示，陶藝的扎根除了定期辦理市集活動，提高苗栗陶之可親性之外，園區內工作坊、傳產區作為藝術家駐村、陶藝協會之交流平台、工作室，傳承陶藝文化及工藝技法，打造園區品牌。

(中時 )