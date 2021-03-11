大亞電線電纜（1609）去年電力線纜及漆包線訂單，因國際銅價上漲而持續回升，去年合併營收達183.01億元，EPS攀升至1.45元，創近30年新高，11日董事會承認去年財報，會中也決議6月10日召開股東會，全面改選4名董事及3名獨董。

大亞去年合併營收攀升至183.01億元，營業毛利16.01億元，營業淨利4.28億元，稅前淨利12.19億元，本期淨利10.34億元，淨利歸屬母公司8.50億元，EPS達1.45元。

大亞今年股東會將全面改選董事及獨董，其中獨立董事被提名人韋俊賢連續三屆擔任大亞獨董，這次股東會改選仍獲提名。大亞也發重訊表示，韋俊賢經驗極為豐富，能為大亞提供重要建言，雖已連任大亞三屆獨立董事，大亞仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給予董事會監督及提供專業意見，本次選舉擬繼續提名擔任大亞獨董。

(工商 )