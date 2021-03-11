嘉義傳出校園下毒案，一名何姓國二女學生遭到4名同學買硼砂稀釋，趁機放進水壺，不知情的何女喝了中毒，爆瘦8公斤。這起駭人的水壺下毒案，在3個月後才曝光。主嫌葉姓女同學被依殺人未遂罪移送少年法庭審理。

檢警調查，被害的國二何姓女學生，在2020年9月因為鉛筆盒被推落，告訴師長懷疑是葉姓女同學所為，被葉女認為打小報告，因此夥同其他3名同學買來硼砂稀釋後，趁著教室無人讓3人把風，然後以針筒注射方式將硼砂水投入何女的水壺中，前後至少投毒3次。不知情的何女喝了毒水，發生全身乏力、噁心想吐等症狀，體重一下子掉了8公斤，就醫卻查不出原因。

參與犯行的其中一名女同學，因為良心不安，在3個月後向被害人何女坦承投毒經過。何女家長知情之後氣到崩潰報警，並且通報學校，由於犯案少女均未成年，警方在偵訊後將葉女移送少年法庭。

據了解，葉女以相同手法，向何姓少女投毒至少3次。下手之後，還在群組中惡毒發言「死好」、「我可以去她的喪禮」「吃一個月她一定會出問題」 等，甚至還有人提議下次要改放馬桶水到何女的水壺中，舉止惡劣，不見悔意。

校方則表示，下毒學生已經轉學，並立刻啟動校安事件。根據環保署資料顯示，硼砂引起的中毒現象包括皮膚紅疹、脫屑；噁心、嘔吐、腹瀉、休克、昏迷等，嚴重者恐對胃、肝、腎、肺，甚至對腦造成危害。 成人若攝入用1~3 公克硼砂即可能中毒，15~20公克就有致命危險。

(中時新聞網)