經歷10個月的聯繫溝通，日本當代藝術家奈良美智在台的首次個展，12日起在台北關渡美術館展出，共53件作品中除了去年的新作《月光小姐》，更有首次公開展出，為台灣而創作的《朦朧潮濕的一天》。總統、文化總會會長蔡英文打趣，為了力邀奈良來台，連愛貓「蔡想想」都動員了。

為表達為首次在台個展的重視，奈良美智除了親自來台佈展，更以數個月的時間醞釀，並花了10天左右為台灣創作最新作品《朦朧潮濕的一天》，畫中女孩睜著大眼，與閉著眼的《月光小姐》相應成趣，此幅「抱著對多次造訪過的台灣的想法所完成的畫」，奈良自言：「可以說是現在的我最好的作品，真正的水準，也是最真實的自己」作為311十周年，紀念台日友好的一份獻禮。

總統蔡英文日前與奈良美智早餐會，對藝術家留下的印象是「他對很多人在的場合有一些排斥，但私下是溫暖健談的人」而兩人在推特上互動的「親善大使」蔡想想，近日雖因減肥心情不好，但當日與奈良互動時展現最大的友情「沒有咬奈良一口」。蔡英文也強調十年前311令台、日同受震撼，十年後的今天規畫了一系列活動，除了希望台、日在當前疫情挑戰中相互扶持，也希望作為執政者，致力於落實能源轉型。

奈良美智雖在開幕前已返日，他以影片向台灣民眾表示，311時日本收到台灣的鉅額捐款「作為小小的回禮，今天我來到這裡，希望盡力完成這個展覽」並表示自己雖未能參與開幕，但這是個「親自來佈展，才能完成的展示」也預示了接下來7月和11月此展巡迴高雄、台南，「我還會再來」。

奈良也以文字說明了《朦朧潮濕的一天》的創作過程，在確認了《月光小姐》這幅大型作品將來台後，他認為還需要一幅同樣尺寸的作品相呼應，但「無論在繪畫層面上還是精神層面上，《Miss Moonlight》所擁有的力量實在太強大，要畫出具有同等質量的作品，我希望必須是自己的精神在最顛峰的狀態下才可以，因此沒有立刻動筆。」他認為自己在內心充分的餘裕和幾個月來累積的心情，所投射的《朦朧潮濕的一天》可說是現在的自己最好的作品，「他已經成為比外表更有深度的作品」。

(旺報 )