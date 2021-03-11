號稱「更生人烤雞王」的男子陳星文，在桃園開設「大公雞」餐廳，當時用「浪子回頭」當賣點，成功吸引不少人氣，不過陳星文涉嫌利用花旗銀行信用卡轉帳漏洞，於2018年2個月內，狂刷6200多萬元，同年6月欲出境時，遭警方攔下並依詐欺罪起訴，北院今（11）日開庭，陳表示有協商還款，但花旗律師表示，陳的還款方案需要10多年，銀行不接受。

根據檢警調查，陳星文2018年4月間，使用花旗銀行信用卡消費時，發現若是額度已經不足，當請求銀行恢復額度時，只要有匯款動作，就算錢根本沒匯進，銀行也會給予額度，陳見銀行信用卡管控出現漏洞，開始瘋狂刷卡購買精品，甚至要求銀行以人工授權提高刷卡額度，持續刷卡，事後因陳並未轉帳，銀行扣不到款發現上當，報警處理。

期間銀行人員曾發現刷卡金額暴增，因此致電詢問，陳用經營知名烤雞店為由取信銀行，表示自己年收300萬，甚至謊稱客人沒拿走發票，因此對中1000萬等，聲稱不久就會存進大筆現金。直到同年6月21日，銀行發現始終沒有大筆現金存入，擔心陳無法支付高額消費，猜測有內情所以報警，警方於23日在桃園機場將他逮捕。

陳星文11日出庭表示，從來都沒有逃亡意圖，且積極與花旗協商還錢，希望可以解除出境、出海限制；不過花旗律師指出，陳星文並無所謂「積極」協商，他提出的還款方案，至少需要10年才能還完，因此銀行拒絕陳的提案。

(中時新聞網)