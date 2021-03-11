遠東航空2019年12月13日無預警停飛，遭交通部民航局依違反《民用航空法》裁處300萬元罰鍰，撤銷營運許可證。遠航訴願後，廢證部分獲撤銷，罰鍰部分則被駁回，遠航再針對罰鍰提起行政訴訟，但台北高等行政法院認為裁罰鍰處分無違誤，痛批遠航將飛航事業視為兒戲，今判遠航敗訴，可上訴。

民航局認定，遠航突然暫停營運，未檢附停業計畫申請核轉交通部核准，也未等到核准60日後再停業，違反規定，2020年1月31日裁處遠航300萬元罰鍰，廢止民用航空運輸業許可、註銷許可證及獲配航權。遠航訴願，僅廢照部分獲撤銷，遠航不服罰鍰部分被駁回，遂提起行政訴訟。

北高行認為，遠航2019年12月12日向民航局陳報自次日起暫停營運，當天也同時在內部、官網公告，副總經理甚至開記者會說明，公關副總經理並同事發送負責人張綱維對外公開遺書：「公司也會做破產清算希望解決所有人問題」，可清楚確認遠航主觀意思是要自13日起暫停「全部」國內與國際定期與包機航線營運。

北高行指出，遠航停止所有航線營運，就是停止經營民用航空運輸業務，在這之前卻未檢附停業計畫，申請民航局核轉交通部核准，確實違反《民航法》規定，民航局裁罰有據。

北高行並指，原處分已考量無預警停飛致社會大眾、500多名滯留在外旅客與上千名員工嚴重恐慌，張綱維卻未主動說明，經民航局要求後，才在隔天出面宣稱「烏龍一場」，將攸關民眾生命財產安全的飛航事業視為兒戲，足證遠航公司治理與內部控制失靈，漠視消費者權益，嚴重侵害特許經營權的公共利益，屬情節重大違規，裁處最高300萬元罰鍰，並不違反比例原則。

(中時 )