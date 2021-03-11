行政院今(11日)通過房地合一稅2.0版的《所得稅法》修正草案，持有房地5年內出售者將被課重稅，稅率最高45%，市場傳出預售屋數量較多的台中、台南出現預售屋拋售潮。房仲表示，因新版房地合一稅設計有日出條款，對新法上路前購買成屋的投資客影響並不大，但預售產品就會有較明顯衝擊，尤其中小坪數產品的賣壓恐會加重。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2016年房地合一上路之後，短買短賣的成本大幅提高，投資行為確實減少許多，循著這個模式，新版房地合一稅一旦修正通過，將改變短期持有定義，形同緊箍咒再縮緊，確實可能讓短期投資客更加頭痛。

屋比房屋總監陳傑鳴指出，新版房地合一稅用延長重稅閉鎖期來調整市場，短期勢必對買賣雙方產生心理上的衝擊，房市表現將趨於保守，觀望的人也會變多。不過，因新版房地合一稅設計有日出條款，對於在新法上路前購買成屋的投資客影響並不大，僅預售產品會受到較明顯衝擊，尤其要注意中小坪數產品的投資客較多，短期內賣壓會不會明顯增加。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨也認為，新版房地合一稅一定會對房市造成影響，尤其時間也是一種成本，時間延長之下，擠壓了投資者獲利，如果有比買房更好的投資管道，資金會自然而然往那些地方挪移。

至於新制是否會讓整體房價下跌？徐佳馨表示，估計在低利環境下很難大跌，加上沒有買賣沒有傷害，沒有交易沒有漲跌，某些市場的價量可能會出現窒息盤。陳傑鳴則認為，還是要看實際的供需與政經大環境的變化。目前房市在去年底央行實施信用管制下已趨於冷靜，未來新法實施後，若房價仍持續上揚，政府恐會喪失重要的調控利器，需要多審慎。

張旭嵐指出，由於過去境內法人不論持有年限長短，是併入營所稅適用20%的稅率，因此法人囤房及短期交易的比例都比自然人高，顯示少數以短期買賣為目的的人士多改用境內法人的名義購置不動產，以降低稅務成本，以目前修法方向，對5年內出售課徵35%至45%的稅率，確實會讓投資型交易量減少。不過，修法也會讓法人未來置產規畫更加嚴謹，對投報率佳，地段好，具長期持有價值的不動產，將會成為搶手標的。

(中時新聞網)