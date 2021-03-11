信義房屋（9940）11日舉辦線上法說會，各界多關注即將完工的無錫「山水嘉庭」進度，信義房屋指出，雖然受到疫情及大陸調控房市政策影響，不過總戶數608戶的「山水嘉庭」，銷售率已達二成，預計今年6月底進行交房作業，第一階段應有40、50戶可認列營收。

信義房屋表示，「山水嘉庭」土地取得成本13億元，比起大陸前一案嘉定「信義嘉庭」8億多元還高，「信義嘉庭」銷售期時間處於房市景氣上升階段，「山水嘉庭」因當地房市調控政策，毛利可能不如前案高，不過近期銷售動能有轉佳的跡象，去年9月銷售率一成，目前已達二成。

無錫當地新推案行情約在每平方公尺2.3萬人民幣，「山水嘉庭」因規劃高質感的產品，售價均價約每平方公尺3萬人民幣，信義房屋表示，雖然信義是當地開發商新進品牌，不過未來完工後以實品房呈現產品，將有助於未來銷售率提升。

國內開發事業方面，板橋「嘉和」144戶目前銷售率約85％、「嘉品」114戶年超過六成，二案分別於2022年6月、2024年9月完工，屆時將可望陸續挹注信義房屋業績表現。

信義房屋國內房仲本業今年預計達到500店的規模，各區展店上也會加強桃竹及中、南、高都會區的布局，信義代銷因全房產通路發展已趨成熟，營收到11億元，占信義房屋營收結構約一成。

海外事業深受疫情影響，日本信義去年營收衰退24％，不過，透過視訊看屋、以及在日本親友協助看屋等方式，加上因疫情累積不少置產能量，預期在疫情趨緩後釋放，專營日本客群的新品牌「SJ HOME」今年會開出第二家實體店面；大馬信義因出入境管制嚴格，轉向以經營當地客戶為主，環灘島旅館開發案也因入境困難，目前委託新加坡商在前期的規劃設計階段。

(工商 )