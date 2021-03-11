漢來美食（1268）年報出爐，2020年併營收34.59億元，創歷史次高，因有紓困補助與股利收入等業外挹注約1.5億元，稅後淨利達2.79億元、逆勢成長4.92％，每股盈餘（EPS）7.51元，雙創歷史新高。

漢來美食並未公布股利政策，惟漢來美食過去2年皆配發現金股利7元，配息率超過9成，市場推測漢來美食下次董事會通過2020年的股利配發時，仍會維持穩定的股利政策及不亞於市場水準的殖利率。

展望今年，漢來美食今年上半並無展店與創新品牌計畫，而是聚焦優化產品力與營運力，並全力為2022年開幕的南港漢來飯店館內餐飲與宴會事業作足準備，下半年才會啟動展店計畫，預計第三季在新竹開出「上菜」與「漢來上海湯包」分店。因展店成本下降，加上衝刺電商新事業並拓展零售食品通路，法人樂觀預期，漢來美食開源節流後將推升獲利成長。

漢來美食去年成長動能主要來自品牌拓點展店，掌握疫情動態，漢來美食在防疫期間啟動舊店整修及新店拓展，2020年下半在台北、桃園、高雄陸續開出「世貿名人坊」、「上菜片皮鴨」、「漢來上海湯包」、「五梅先生」及「安那居」等共5個品牌5家分店，為集團營運再添柴火。除此，為增加單店爭力，漢來美食亦斥資逾8,000萬元重新整修位於高雄漢來大飯店10樓的4家餐廳，增加包廂數以因應顧客的需求。

漢來美食去年第四季合併營收9.99億元，季減1.48％、年增6.33％，創同期新高、歷史第3高，毛利率創45.76％次高，營益率8.47％，低於去年第三季9.89％、優於前年同期6.72％。因業外顯著轉虧，漢來美食去年第四季稅後淨利0.69億元，季減達52.91％、仍年增32.38％，每股盈餘1.88元，低於去年第三季3.99元、優於前年同期1.42元，仍雙創同期次高。

今年首季漢來美食可望持續仰攻，在展店及節慶商機等動能挹注下，2月營收更高達4.03億元，月增19.79％、年增83.14％，創同期新高；前2月業績亦成長，累積營收達7.39億元、年增5.71％，為第一季營收成長奠基。

(工商 )