財政部11日大動作召開記者會，說明房地合一稅修正草案。財政部常務次長李慶華指出，近年來不少投資人透過成立未上市櫃公司收購不動產，再將公司股份轉賣以適用證券交易所得（目前停徵、形同免稅），規避房地合一稅。

為防堵炒房者，財政部2020年修正所得稅額基本條例，將未上市櫃證交所得列入基本稅負制範圍、適用20％稅率。

但財政部認為，基本稅負制對部分案件仍為低稅率，房地合一稅最高稅率為45％、基本稅負僅20％，仍有規避稅負誘因，因此本次將設立目的為炒房之未上市櫃公司列入房地合一稅範圍。

本次修正房地合一稅明訂，若未上市櫃公司股份（或出資額）價值有超過半數皆為不動產，等於是以買賣房屋做為主要設立目的，當該公司交易五成以上股份時等於是在移轉不動產，必須列入房地合一稅範圍，持有2年內適用45％所得稅率、持有2～5年適用35％所得稅率、持有5年以上皆為20％。

(工商 )