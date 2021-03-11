近期有許多連鎖餐飲品牌在3月展開周年慶活動，用好康優惠邀請民眾一起到餐廳歡慶。美式連鎖餐飲品牌TGI FRIDAYS在1965年3月15日首家餐廳於紐約誕生，為歡慶創立56周年，特別推出在10日、17日、24日到全台15間餐廳點購指定款美式漢堡就享買1送1優惠。

這次指定漢堡買1送1的優惠中，10日推出「培根起司漢堡」買1送1，17日推出「超級三重奏漢堡」買1送1，而24日更提供隱藏版的「海陸雙享霸氣漢堡」，多汁漢堡排疊上兩大塊魚柳條，搭配塔塔醬，份量感十足。此外，餐廳也在3月同步推出周五精釀生啤酒優惠，包含皮爾森生啤、柳橙白生啤也可享買1送1（松高餐廳不適用生啤優惠）。

連鎖啤酒餐廳「金色三麥」則是為慶祝17歲生日，不僅以花漾春宴為主題在全台門市布置櫻花造景，也祭出期間限定的優惠活動。在3月至金色三麥用餐，會員消費滿千元，即贈百元電子折價券；每晚8點也將在餐廳邀請現場賓客，進行「充氣蛋糕套圈圈」趣味挑戰賽，套中最多蠟燭的優勝者則可獲得該桌啤酒免費加滿1次。此外，金色三麥也全新開賣「焙火胡麻沙拉菇」與「紅藜優纖脆披薩」與「檸檬伯爵茶啤酒」讓民眾嘗鮮。

海陸雙享霸氣漢堡。（TGI FRIDAYS提供）

紅藜優纖脆披薩。（金色三麥提供）

(中時 )