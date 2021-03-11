板中學生運用3D列印技術，為視障者設計觀展輔具。（板橋高中提供）

板橋高中與故宮博物院合作開設「潮設計」選修課程，以故宮「權力的形狀-南薰殿帝后像」特展為素材，利用3D列印將平面畫作立體化，協助視障者利用觸摸的方式觀賞畫作，11日由學生親自帶領視障觀眾在故宮陳列室體驗成果作品，讓視障朋友也能欣賞珍貴的歷史文物。

「潮設計」課程讓學生運用3D列印技術、雷射切割、UV直噴機等新興數位自造科技打造可以觸摸的畫作，同時透過校際社群與樟樹國際實創高中流行服飾科學生重現畫作中的服飾繡樣。

板橋高中表示，本次與故宮進行的館校合作，充分的運用故宮的展覽及教育資源，引導學生針對展覽內容設計視障輔具，讓學生有更多的「實戰經驗」。

板中指出，讓學生應用新科技及技術解決視障觀眾觀展不便的問題，提高視障觀眾參觀博物館的機會，更擴大了學生的文化視野，徹底實踐新課綱所欲培養的擁有跨域解決、溝通協調、同理及換位思考，兼具人文與科技素養的未來人才。

板中學生設計的輔具將於故宮「權力的形狀-難薰殿帝后像」特展期間同時展出，歡迎有興趣的觀眾在故宮看展時，也能體驗學生所設計的輔具成品與巧思。

(中時 )