日媒報導福原愛、江宏傑鬧婚變，在高雄鄉下生活加重壓力是原因之一，對此，高雄市長陳其邁表示，高雄的日本人很多，他們都非常喜歡高雄，高雄和九州的城市很像，包括日商在高雄投資的金額也非常大，台日關係非常友好，對於夫妻之間事情不予評論。

陳其邁說，台灣除了台北之外，高雄有日僑學校，這是在其他城市幾乎都沒有，代表高雄日本人非常多，也都非常喜歡高雄，像逍遙園開幕，也都吸引很多日本朋友，也保留很多哈瑪星園區原始建築，很多日本人住在高雄。

陳其邁強調，高雄有高雄的風格，每個城市有不同的發展歷史，像高雄保留很多日治時期的地名，像哈瑪星就是Hamasen當時的濱線，舊倉庫區等等，其實都非常有日本人味道，所以在台灣其實還是比較像日本的城市，可能很多日本人在高雄就業的人數也非常多。

陳其邁也說，他在高雄認識很多說台語的日本人，他們台語都講得非常好，甚至講得比國語好，其實老一輩的高雄人也會講日本話，也有很多日本的風俗習慣，跟其他城市比較，高雄人對日本人其實非常認識了解，也非常喜歡日本，這都是這一段時間長期來，高雄跟日本人民所累積的交流的一些情感。

陳其邁說，高雄姊妹市很多是日本城市，在逍遙園成立時候，很多高雄市民說有點像偽出國，乾脆到逍遙園走一走，其實在哈瑪星或者在駁二倉庫，都很多過去日治時期留下來的非常多建築。

(中時 )