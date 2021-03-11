台南市佳里警分局獲民間企業捐贈近百萬元健身器材，體適能運動室11日舉行啟用儀式。（台南市佳里警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里警分局獲民間企業捐贈近百萬元健身器材，體適能運動室11日舉行啟用儀式。（台南市佳里警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里警分局獲民間企業捐贈近百萬元健身器材，並於分局4樓規畫體適能運動室，11日舉行啟用儀式，捐贈者裕茂工業董事長羅崑丁、華勛公司陳正雄也到場一同揭牌，佳里警分局長甘炎民也代表分局同仁致贈感謝狀及紀念品。

羅崑丁表示，常見新聞媒體有關員警罹患心血管疾病的報導，有感於警察同仁常因上班時間不固定且勞累，積勞成疾，養成良好運動習尤為重要，為不受天氣影響，因此主動聯繫捐贈健身器材。

佳里警分局也於分局4樓規畫「佳警體適能運動室」，日前裝修順利完工，11日舉行揭牌啟用儀式，邀羅崑丁、陳正雄到場一同揭牌，佳里分局警友辦事處主任周文雄、公園伯爵建設公司董事長王瑞源，多位民防、義警、守望相助隊協勤民力幹部到場觀禮。

甘炎民表示，自己非常重視同仁的身心健康並熱愛運動，在到任短短的幾個月中，分局部分同仁身體健康相繼出現問題，心情非常沉痛，因此特別感謝2位優秀企業家的熱心公益，期待佳里分局全體員警均能養成良好運動習慣，鍛鍊強健體魄，以有效維護社會秩安及交通安全，提供民眾更優質的服務。

(中時 )