金管會力拼電子支付成效漸顯，台灣電子支付使用人口已過半！金管會銀行局11日公布最新統計，截至2021年1月底止，電支使用者人數已來到1,212萬人，較去年同期增加66.94％，且已占台灣成年人口1,944萬的62％，在「收受儲值款項」金額也首度突破百億元，來到100.1億元，「支付款項餘額」38.9億元，雙雙較去年同期呈現翻倍成長。

銀行局副局長林志吉指出，電子支付會翻倍成長主要是「用上就會愛上」，當消費習慣養成後就會改變，過去大家習慣付現金，但現在習慣用行動載具支付，不斷有新增消費者、店家加入電支行列，目前處於「發展中」階段，加上過去基期低，所以成長率高。

據銀行局統計，截至2021年1月底止，共有5家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構，總使用者人數約1,212萬人、較上月增加34萬人；當月電子支付帳戶間款項移轉金額約32.5億元，較上月增加3.2億元；當月收受儲值款項金額約100.1億元，較上月增加4.8億元；支付款項餘額約38.9億元，較上月增加2.2億元。

銀行局也公布，我國最新信用卡業務市場現況，2021年1月簽帳刷卡金額為2,530億元，不僅較去年12月少了428億元、月減14.5％、更較2019年1月年減7.4％。

林志吉分析，1月呈現「月衰退」主要有三大原因，一是去年12月是保費繳交的高峰期，許多人會利用刷卡繳保費，1月這部分就少了200億元左右；二是年底是消費旺季，這部分少了百億元；第三是每年11月是繳交地價稅時期，並會在12月刷卡入帳，這部分也少了1、20億元。

林志吉指出，相較去年同期也減少的原因是當時疫情尚未衝擊消費市場，大陸武漢封城是在2020年1月23日後，加上過年是消費旺季，基期較高。林志吉指出，2021年1月簽帳刷卡金額2,530億元仍高於去年月平均刷卡金額2,515億元。

此外，就個別發卡機構來看，根據金管會統計，1月刷卡金額最高是國泰世華的379.9億元，登上刷卡王寶座；排名第二是永豐銀的374.1億元;第三是中國信託的363.1億元。

另外，發卡、停卡較特別的是永豐銀停了8萬多卡，銀行局指出，主要是與美國運通聯名卡合約到期，轉成銀行信用卡，增加8萬多卡主要是現金回饋卡、大戶卡、雙幣卡新增。中信銀也發了9萬張卡主要是中國信託英雄聯盟卡、中油聯名卡、LINEPay卡新增。

(工商 )