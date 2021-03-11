農委會主委陳吉仲今(11)日稍早於臉書宣布，我國向日本提送「鳳梨、芒果、火龍果」的「良好農業規範(TGAP)2020 PLUS」獲得日方認可，是繼去年香蕉通過東奧組委會認可後再次成功進軍東奧的水果。

陳吉仲於臉書表示，我國向日本提送「鳳梨、芒果、火龍果」的「良好農業規範(TGAP)2020 PLUS」，正式獲得「東京奧運及殘運競技大會組織委員會總務局持續可能性部」通知，符合「考量永續性之農產品供應基準」，即取得台灣的TGAP 2020 PLUS的鳳梨、芒果、火龍果也可以前進東京奧運。

農委會農糧署表示，東奧大會規定所有食材都必須符合全球良好農業規範(GGAP)或JGAP，而東奧組委會認可這次取得TGAP 2020 PLUS的鳳梨、芒果、火龍果即符合GGAP、JGAP驗證規範，去年香蕉也已通過認可，因此目前共有4樣水果可作為東奧的供應食材。

農糧署說，香蕉的驗證辦法已於去年3月9日公告，申請驗證的8家業者中已有2家業者通過驗證，栽種面積合計67.6公頃，代表已有進軍東奧的資格，其他業者仍在稽核審議中。

農糧署指出，近日將公告鳳梨、芒果、火龍果的TGAP 2020 PLUS驗證辦法，供其他有意申請資格的業者參考。

(中時 )