資誠（PwC）會計師事務所指出，房地合一稅2.0修法涉及三大面向改革，我國民眾、營利事業應留意未來法規變化。

依照行政院草案，資誠執業會計師林巨峯指出，我國將境內法人納入適用「房地合一2.0」課稅，同時也提高短期持有（5年內）買賣不動產的所得稅負。

個人、境內法人若持有不動產2年內轉賣、適用45％所得稅率，若持有2～5年適用35％所得稅率，而境內法人持有5年以上一律適用20％所得稅率。但個人持有5～10年為20％、10年以上為15％、自住屋超過400萬元部分為10％。

同時，配合實價登錄2.0，預售屋買賣亦納入「房地合一2.0」範圍，稅基為賣出價格與購買價格的獲利金額，計算持有時間為購入簽約時間與賣出簽約時間。若預售屋轉為成屋，持有年度將重新計算。

為防止不同型態炒作不動產，若交易持有超過50％營利事業股權，且該公司股權價值有五成以上為不動產，將被視為炒房目的公司，同樣納入「房地合一2.0」範圍。

資誠也指出，房地合一稅2.0日出時程由行政院訂定，而且還有立法院的審查過程，民眾應留意未來修法動態。

(工商 )