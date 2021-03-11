台灣無印良品不定期調整商品價格，本季第六度祭出的降價堪稱幅度最高、規模最大！調整品項涵蓋衣料、帆布鞋、居家用品、文具與零食等超過1300支商品，不僅調降支數規模創高，且降幅最高達56％。

為了與更多消費者共享好感生活，台灣無印良品在地17年來持續檢視生產製程，透過運輸費用的調節、生產線的擴大，以及原料素材的選擇等而定出新價格，此次為2018年以來第六度降價，將旗下四大系列6,000多支商品，依生產製程三條件檢視後而提出1,300多支商品降價，降幅最高是PE單面可水洗枕頭，原價1,590元調整為699元，降幅達56％，比日本在地價3,490日圓還便宜221元。

目前MUJI無印良品在台灣共有54家門市，梁益嘉強調，由於全聯綜效顯現將持續展店，至於大店拓展則可望落在下半年，他表示，透過銷售反應與顧客心聲回饋，進一步了解消費者愛用品，並強化訂量的同時，在製程方面亦以降低成本、再將價格回饋給顧客，才能成就二年多來第六度降價利多；像是每年銷售至少20萬雙的帆布鞋，不僅蟬連2019年、2020年銷售冠軍，且其價格從初到台灣的999元已陸續調降至今年的最新價格是699元，相較日本價格便宜近百元。

(工商 )