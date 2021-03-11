指揮官陳時中也帶了善心機構關懷的慰問金，拜訪一家人。(圖取自王必勝臉書)

部桃群聚一家7口都染疫的護理師，如今全家人出院，陳時中在百忙之中還是主動指示，要去他們桃園家中拜訪。(圖取自王必勝臉書)

好消息！衛福部桃園醫院群聚事件，其中案例863副護理長一家七口染疫，還有一人死亡，受創最深的一家人，包含在隔離病房的80多歲公公一家都已出院了，醫服會執行長王必勝今天傍晚在臉書上貼出這個訊息，指揮官陳時中也親自到家裡拜訪。

桃醫事件共造成21人確診，其中副護理長一家7人都確診，婆婆更不幸離世，公公一度住入重症病房，甚至喪禮期間，一家人都還在隔離。

王必勝今天在臉書表示，這次部桃事件受創最深的莫過於副護理長一家人，共7位確診，身心都受到巨大的壓力。副護理長本人痊癒後再繼續待在隔離病房照顧公公，一共在裡面待了40幾天，很孝順，也真的辛苦了。

王必勝表示，當大家逐漸淡忘這事件，可是陳指揮官沒有忘。在這家人全都痊癒出院後，他在百忙之中還是主動指示要去他們桃園家中拜訪。在閒話家常中，發現一家人都恢復的很好，也將陸續返回工作崗位，老先生也非常開心部長來訪。

除了訪視，指揮官陳時中也帶了善心機構關懷的慰問金。一路幫忙的里長也有到場。

王必勝表示：常有人問：台灣防疫為何做的那麼好？……我想最大的原因就是因為台灣人互相挺、互相幫忙、互相關心，這也是「Leave no one behind」的精神。

(中時 )